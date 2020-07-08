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新型コロナ　新たに２人感染　ショーパブ関連　鹿児島県、８日発表

(2020/07/08 17:59)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県は８日、新型コロナウイルスの感染者が新たに２人判明したと発表した。天文館のショーパブで発生したクラスター（感染者集団）。

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