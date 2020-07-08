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鹿城西は加藤学園（静岡）と対戦　甲子園交流試合

(2020/07/08 18:01)
南日本新聞ニュース
　兵庫県西宮市の甲子園球場で開催される「２０２０年甲子園高校野球交流試合」の組み合わせ抽選会が８日、オンラインで実施され、鹿児島城西は８月１２日の第２試合（午後０時４０分開始予定）で加藤学園（静岡）との対戦が決まった。
　交流試合は８月１０〜１２日、１５〜１７日の計６日間で、新型コロナウイルス感染拡大の影響で中止になった今春の第９２回選抜高校野球大会の出場校に選ばれていた３２校を招待し、各校が１試合ずつ行う。
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