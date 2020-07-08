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新型コロナ　鹿児島県内の感染者計１２２人に ８日発表　

(2020/07/08 19:04)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県と鹿児島市が８日、新たに発表した新型コロナウイルス感染者は計３人で、県内の感染者は１２２人となった。このうち天文館のショーパブで起きたクラスター（感染者集団）関連は１００人。

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