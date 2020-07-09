【避難情報　午前9時現在】鹿児島県内７市町で避難勧告

(2020/07/09 09:19)

鹿児島県内の避難勧告（９日午前９時現在）鹿児島市一部３万８９７１世帯７万１４６人▽鹿屋市一部１万６２５９世帯３万２５９５人▽垂水市水之上地区７７４世帯１４９５人▽志布志市全域１万５５４７世帯３万１２４６人▽錦江町神川地区４３７世帯１０２４人▽東串良町岩弘地区４０７世帯８０６人▽大崎町全域６６９３世帯１万２９４８人