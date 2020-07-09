【鉄道情報　午前９時現在】

(2020/07/09 09:54)

九州新幹線（熊本－鹿児島中央）は９日、正午ごろまで２時間に上下各１本ずつ運行し、それ以降は降雨状況をみて判断する。在来線は、鹿児島線（川内－鹿児島中央）、肥薩線（八代－吉松）、指宿枕崎線（五位野－指宿－枕崎）、肥薩線（八代－隼人）などで運転見合わせ。（午前９時現在）