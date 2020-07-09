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【避難情報　正午現在】

(2020/07/09 12:33)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県内の避難勧告（９日正午現在）
　鹿児島市一部３万８９７１世帯７万１４６人▽鹿屋市一部１万６２５９世帯３万２５９５人▽志布志市全域１万５５４７世帯３万１２４６人▽大崎町全域６６９３世帯１万２９４８人。
　垂水市、錦江町、東串良町は解除。
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