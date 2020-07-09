【避難情報　正午現在】

(2020/07/09 12:33)

鹿児島県内の避難勧告（９日正午現在）鹿児島市一部３万８９７１世帯７万１４６人▽鹿屋市一部１万６２５９世帯３万２５９５人▽志布志市全域１万５５４７世帯３万１２４６人▽大崎町全域６６９３世帯１万２９４８人。垂水市、錦江町、東串良町は解除。