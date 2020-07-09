【避難情報　午後３時現在】

(2020/07/09 15:34)

鹿児島県内の避難勧告（９日午後３時現在）鹿児島市一部３万８９７１世帯７万１４６人▽鹿屋市一部１万６２５９世帯３万２５９５人▽大崎町全域６６９３世帯１万２９４８人。志布志市は避難勧告を解除。