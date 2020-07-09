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新型コロナ　鹿児島市、新たに１人感染　県内１２３人に

(2020/07/09 17:16)
南日本新聞ニュース
　鹿児島市は９日、新型コロナウイルスの感染者が新たに１人判明したと発表した。天文館のショーパブで発生したクラスター（感染者集団）関連で、計１０１人となった。県内の感染確認は１２３人。

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