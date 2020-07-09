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九州新幹線、鹿児島発最終は午後７時５０分

(2020/07/09 17:24)
南日本新聞ニュース
　九州新幹線は９日、午後７時５０分の鹿児島中央発熊本行き、午後８時２０分の熊本発鹿児島中央行きを最後に運転を見合わせる。
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