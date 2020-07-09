【避難情報　午後６時現在】

(2020/07/09 18:18)

鹿児島県内の避難勧告（９日午後６時現在）鹿児島市（伊敷、喜入、郡山、桜島、谷山、中央、松元、吉田、吉野）▽鹿屋市（朝日町、打馬、王子町、大手町、上高隈町、上祓川町、川西町、川東町、北田町、共栄町、串良町、古前城町、下高隈町、下祓川町、白崎町、新栄町、新川町、曽田町、田崎町、西大手町、西祓川町、祓川町、本町、向江町）大崎町は避難勧告を解除。