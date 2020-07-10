１０万円給付金申請の出張受け付け　日置市

(2020/07/10 13:00)

特別定額給付金の申請方法を説明する市職員＝日置市吹上の永吉地区公民館

日置市は８日、新型コロナウイルス対策として国民に１人一律１０万円を配る特別定額給付金申請の出張受け付けを始めた。１４日までに２２カ所を回る。同市は９８％以上の世帯の申請を受理している。締め切りまで１カ月余りとなり、未申請者への周知を図る。初日は６カ所で１時間半ずつ開設した。同市吹上町小野の無職男性（６０）は永吉地区公民館を訪れて申請した。「面倒で先延ばししていた。近くで無事に手続きを終えられてほっとした」と話した。