霧島市　ＰＣＲ検査、８月３日開始

(2020/07/10 06:30)

霧島市は９日、市立医師会医療センターに整備するＰＣＲ検査機器の運用を８月３日に始めると発表した。新型コロナウイルスの検体を鹿児島市まで運ぶ必要がなくなり、感染の有無を迅速に判断できるようになる。検査対象は原則、帰国者・接触者相談センターの受け付け分。１日２０人分の検体を調べられる。急増している県内の感染者数が落ち着けば、海外出張者らの陰性証明書の発行にも応じる方針。