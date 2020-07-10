鹿児島県垂水市庁舎の移転新築 市長、住民投票実施を検討
(2020/07/10 08:40)
複数の関係者によると、海沿いのフェリー駐車場跡（錦江町）に鉄筋コンクリート４階建ての新庁舎を整備する市の計画への賛否を二者択一で問う。
新庁舎問題では、昨年１１月、計画に反対する市民団体が、建設場所の賛否を問う住民投票条例制定を直接請求した。尾脇市長は「住民投票は必要ない」との意見を付けて市議会に提案。市議会は１２月、賛成６、反対７で条例案を否決した。
現在の計画に対しては、津波や液状化などの防災面や規模の点で市民の賛否が割れている。
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