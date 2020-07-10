１２日まで大雨恐れ　鹿児島県内、土砂災害に警戒

(2020/07/10 10:30)

九州北部付近に停滞した梅雨前線の影響で、薩摩、大隅、種子島・屋久島地方は９日、断続的に雨が降った。１０日は昼すぎにかけて局地的に激しい雨が降る見通し。これまでの記録的な大雨で地盤が緩んでいる所があるとして、鹿児島地方気象台は土砂災害に警戒を呼び掛けている。前線の活動が活発化し、１２日ごろまで大雨が続く恐れがある。９日の県内は、前線に暖かく湿った空気が流れ込み、大気が不安定になった。県の雨量計によると、南大隅町で午後７時４０分までの１時間に４９ミリの激しい雨が降った。２日の降り始めから９日午後９時までに、鹿屋市は年間降水量の約半分の１１０６ミリに達した。志布志市は７月降水量の平年値の２．７倍となる８０８ミリ、指宿市は同２．７倍の８０７ミリ、曽於市は同２．３倍の７８０ミリを観測した。大雨の影響で交通も乱れた。鹿児島県などによると、９日午後８時現在、国道２６９号や２２０号、４４７号の複数区間、県道３０カ所で通行止め。ＪＲの在来線は鹿児島線などで運休が続き、指宿枕崎線などで減便や遅れが出ている。県教育委員会などによると、大雨のため、県内の小・中・高校と特別支援学校の計３５校が休校した。１０日も県内は前線と湿った空気の影響を受ける。気象台は、１１日午前０時までの２４時間の降水量を薩摩地方で１５０ミリ、大隅地方で１２０ミリと予想している。