【鉄道情報　午前８時半現在】

(2020/07/10 09:15)

ＪＲ九州によると、鹿児島県内の在来線は１０日、肥薩線（吉松－隼人）、吉都線（吉松－都城）、指宿枕崎線（五位野－山川）が始発から運転見合わせ。鹿児島線（川内－鹿児島中央）、肥薩線（八代－吉松）、日南線（南郷－志布志）は当分の間運休する。日豊線（宮崎－鹿児島中央）は本数を減らして運行。九州新幹線は通常通り運行している。肥薩おれんじ鉄道は出水－八代間は当面運休するが、出水－米ノ津間のみ朝夕に一部運行している。（午前８時半現在）