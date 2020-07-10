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【避難情報　午前９時現在】

(2020/07/10 09:22)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県内の避難勧告（１０日午前９時現在）
　鹿児島市（伊敷、喜入、郡山、桜島、谷山、中央、松元、吉田、吉野）。鹿屋市は避難勧告を解除。
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