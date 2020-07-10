【国道・県道通行止め　午前９時現在】

(2020/07/10 09:30)

鹿児島県などによると、１０日午前９時現在、県内で通行止めが続いている国道は、２６９号（鹿屋市串良町細山田、同市野里町、志布志市有明町山重、大崎町野方、錦江町城ケ崎）、２２０号（垂水市新城－鹿屋市根木原町）、４４７号（出水市鮎川－伊佐市境、出水市上大川内）。県道は２９カ所で通行止めとなっている。