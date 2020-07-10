TOP鹿児島のニュース 政治・経済 経済・産業 交通

指宿枕崎線五位野－山川で運転再開

(2020/07/10 10:10)
南日本新聞ニュース
　ＪＲ九州によると、１０日始発から運転を見合わせていた指宿枕崎線の五位野－山川間は運転を再開した。
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ