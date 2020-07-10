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市庁舎移転計画　垂水市、住民投票へ

(2020/07/10 11:03)
南日本新聞ニュース
　垂水市の尾脇雅弥市長は１０日、市庁舎移転新築計画の賛否を問う住民投票条例案を市議会臨時議会に提出し、全会一致で可決された。
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