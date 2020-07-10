新型コロナ　新たに５人確認　うちクラスター関連１人　鹿児島市発表

(2020/07/10 17:04)

鹿児島市は１０日、新型コロナウイルスの感染者５人を新たに確認したと発表した。うちクラスター（感染者集団）関連は１人。これまでの県内の感染者は１２９人、クラスター関連は１０２人になった。