新型コロナ　新たに３人感染確認、初の１０代未満も　鹿児島県発表

(2020/07/10 18:00)

鹿児島県は１０日、新型コロナウイルスの感染者３人を新たに確認したと発表した。枕崎市の１０歳未満の男児も含まれる。１０歳未満の感染確認は県内で初めて。鹿児島市天文館で起きたクラスター（感染者集団）関連は２人だった。同日の感染確認は鹿児島市発表分も含め計８人。県内の感染者は計１３２人、クラスター関連は１０５人になった。