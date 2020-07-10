コロナ収束願い 黄色いハンカチ 垂水・中馬さん宅
(2020/07/10 22:00)
垂水市新御堂の中馬吉昭さん（７８）は、新型コロナウイルスの収束を願って自宅の庭に黄色い布の旗を掲げる。映画「幸せの黄色いハンカチ」をイメージした。「医療関係者への感謝と、感染防止をこれからも頑張ろうという連帯の気持ちを込めた」と話す。
新型コロナウイルス終息を願い掲げた黄色い布＝垂水市新御堂
高さ約７メートルのこいのぼり用ポールと近くの木の枝をひもで結び、約３０センチ四方の布１６枚を付けた。「東京スカイツリーのライトアップのニュースを見て、大隅半島にも新型コロナに立ち向かう象徴がほしいと思った」と振り返る。
旗の掲示は新型コロナのワクチンや治療薬が開発されるまで続ける。
- 出水・針原土石流災害から２３年 献花式に４０人、防災対策の充実誓う (07/10 23:00)
- 詩の世界を身近に感じて 屋久島・一湊小で特別授業 (07/10 22:30)
- コロナ収束願い 黄色いハンカチ 垂水・中馬さん宅 (07/10 22:00)
- 地引き網と和舟のろこぎを体験 薩摩川内・下甑の手打小 (07/10 21:00)
- 鹿児島空港バス ４０往復に増便 (07/10 20:30)
- 「スパランド裸・楽・良」２０周年 温泉や宿泊設備充実 鹿児島市 (07/10 20:00)
- 新型コロナ 新たに３人感染確認、初の１０代未満も 鹿児島県発表 (07/10 18:00)
- 新型コロナ 新たに５人確認 うちクラスター関連１人 鹿児島市発表 (07/10 17:04)
- 東九州自動車道 国分－末吉財部通行止め (07/10 17:01)
- 鹿児島国体会場２５市町、準備・運営費総額１８９億円 延期で新たな負担懸念 (07/10 16:30)
- 指宿市が人吉市に職員派遣 第１陣４人出発 熊本豪雨被害 (07/10 15:00)
- いぶすき映画祭１１、１２日 指宿フェニックスホテル (07/10 14:00)
- １０万円給付金申請の出張受け付け 日置市 (07/10 13:00)
- 児童が障害者スポーツに挑戦 曽於・岩南小 (07/10 12:00)
- 市庁舎移転計画 垂水市、住民投票へ (07/10 11:03)
- 医療従事者に感謝の横断幕 種子島中学校生徒会 (07/10 11:00)
- １２日まで大雨恐れ 鹿児島県内、土砂災害に警戒 (07/10 10:30)
- 指宿枕崎線五位野－山川で運転再開 (07/10 10:10)
- 芝青く、整備着々 加治屋まちの杜公園１０月完成へ 鹿児島市 (07/10 10:00)
- 【国道・県道通行止め 午前９時現在】 (07/10 09:30)
- 新型コロナ 鹿児島市２０代と枕崎市１０代、新たに２人感染 ショーパブ関連は１人 ９日発表、県内計124人に (07/10 09:30)
- 【避難情報 午前９時現在】 (07/10 09:22)
- 【鉄道情報 午前８時半現在】 (07/10 09:15)
- 有志が職場のリモート化推進の勉強会 いちき串木野市 (07/10 09:00)
- 鹿児島県垂水市庁舎の移転新築 市長、住民投票実施を検討 (07/10 08:40)
- 押し花体験会でコースター作り 鹿児島市 (07/10 08:00)
- 霧島市 ＰＣＲ検査、８月３日開始 (07/10 06:30)
- 新型コロナ感染確認時 学校５日間閉鎖 鹿児島市教委、基準公表 (07/09 23:00)
- 児童がプールで１０００メートル遠泳に挑戦 霧島・佐々木小 (07/09 22:30)
- 武田防災担当相が鹿屋視察 「激甚指定へ全力挙げる」 (07/09 22:00)