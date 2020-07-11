サーフィン教室１０年　児童１１人波乗り満喫　南種子・花峰小

(2020/07/11 13:00)

児童と一緒に海に入るプロサーファーの須田那月さん＝南種子町茎永の竹崎海岸

真剣な表情でサーフボードに乗る花峰小学校の児童＝南種子町茎永の竹崎海岸

南種子町の花峰小学校の児童１１人が２日、同町茎永の竹崎海岸で恒例のサーフィン教室に臨んだ。同校独自の取り組みは今年で１０年目。節目の教室には昨年の日本プロサーフィン連盟（ＪＰＳＡ）ツアー女子ショートボード競技で総合優勝したプロサーファー須田那月さん（２４）と、弟の喬士郎さん（１８）も特別指導に訪れ、児童は波乗りの魅力を満喫した。教室は種子島の海の魅力を児童に体感してもらおうと２０１１年、町内のサーフショップ経営、佐藤勝さん（５０）に講師を依頼して開始。学校プールなどでの事前練習と、海で波に乗る本番の二本立てで行う。新型コロナウイルスの影響で今年は中止も検討されたが、目玉行事ということもあり、開催にこぎ着けた。この日の竹崎海岸は波高１メートルと初心者には少々厳しい海況。それでも児童はサポートのサーファー６人に乗りやすい波を選んでもらい、１回目から全員が波乗りに成功した。北海道苫小牧市からの宇宙留学生、４年の岡崎聖朋（さと）さんは「難しいが、苦労してサーフボードに立てた時の気持ちは最高」と話した。須田きょうだいの模範演技もあり、プロの妙技に児童は大興奮。講師の佐藤さんは「サーフィンは五感を開放して自然を感じるスポーツ。子どもたちにはきょうの体験を人生の合間合間に思い出してもらえればうれしい」と話した。