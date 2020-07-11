鹿児島県知事選１２日投票 ７候補、情勢混沌
(2020/07/11 09:15)
立候補しているのは、新人で元高校教諭の武田信弘氏（６６）、新人で医師の横山富美子氏（７３）＝共産推薦、新人で元民放アナウンサーの青木隆子氏（５７）、現職の三反園訓氏（６２）＝自民、公明推薦、元職の伊藤祐一郎氏（７２）、新人で前九州経済産業局長の塩田康一氏（５４）、新人で元鹿児島大学特任助教の有川博幸氏（６１）。いずれも無所属。現職と官僚出身の新人、元職の３人が激しい戦いを続けている。
三反園氏は子育て、高齢者支援と農業、観光振興の成果を強調し「県民とともに歩む県政」継続を訴える。コロナや災害対応といった公務で自由に動けない中、自民県議を中心に組織戦を展開する。
塩田氏は「県政刷新」を掲げ、経産省で地方創生や中小企業対策に取り組んだ経験と若さを力説。「コロナで落ち込んだ経済を立て直せるのは私だけ。県民とともに戦い抜く」と意気込む。
伊藤氏は財政再建や口蹄疫に対応した知事時代３期１２年の実績を挙げ、「コロナ対策は経験と決断力が必要」と主張する。ＳＮＳでも積極的に情報発信して、若者・女性票の取り込みを狙う。
青木氏は３４年の取材経験と女性・生活者の視点を生かし、「誰ひとり取り残さない鹿児島」づくりを目指す。
横山氏は原発廃炉と自衛隊基地建設への反対を前面に打ち出し、現役医師として医療体制の充実を図る考え。
有川氏は「笑顔のある鹿児島」をモットーに人脈を駆使した選挙戦を展開。インターネットも有効活用する。
武田氏はエネルギーと食料の自給率向上が急務であるとし、解決策として地熱開発の必要性を強調する。
１１日は長島町獅子島、瀬戸内町請島、与路島の計６カ所で繰り上げ投票が実施される。
期日前投票は１１日まで、１０４カ所である。２日現在の選挙人名簿登録者数は１３５万７４８６人（男６３万１８１４人、女７２万５６７２人）。
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