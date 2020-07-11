【鉄道情報　午前１０時現在】

(2020/07/11 10:17)

ＪＲ九州によると、鹿児島県内の在来線は１１日午前１０時現在、肥薩線（吉松－隼人）、吉都線（吉松－都城）が始発から運転を見合わせ。指宿枕崎線と日豊線（宮崎－鹿児島中央）は本数を減らして運行中。鹿児島線（川内－鹿児島中央）、肥薩線（八代－吉松）、日南線（南郷－志布志）は当分の間運休する。