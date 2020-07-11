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【国道・県道通行止め　午前１０時現在】

(2020/07/11 10:16)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県などによると、１１日午前１０時現在、県内で通行止めが続いている国道は、２６９号（鹿屋市串良町細山田、志布志市有明町山重、錦江町城ケ崎）、２２０号（鹿屋市古江バイパス根木原交差点－まさかり交差点）、４４７号（出水市鮎川－伊佐市境、出水市上大川内）。県道は２９カ所で通行止め。東九州自動車道は、国分インターチェンジ（ＩＣ）－末吉財部ＩＣ間で通行止め。
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