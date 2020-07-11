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長島町が避難勧告解除

(2020/07/11 11:28)
南日本新聞ニュース
　長島町は１１日午前１０時１０分、全域で発令していた避難勧告を解除した。県内では鹿児島市（伊敷、喜入、郡山、桜島、谷山、中央、松元、吉田、吉野）で発令中。
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