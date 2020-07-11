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肥薩線、吉都線が運転再開

(2020/07/11 14:03)
南日本新聞ニュース
　ＪＲ九州によると、１１日の始発から運転を見合わせていた肥薩線（吉松－隼人）、吉都線（吉松－都城）は午後１時すぎまでに運転を再開した。
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