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鹿児島県内の避難勧告すべて解除

(2020/07/11 15:58)
南日本新聞ニュース
　鹿児島市は１１日午後３時３５分、伊敷、喜入、郡山、桜島、谷山、中央、松元、吉田、吉野地区の避難勧告を解除した。県内すべての自治体で避難勧告が解除された。
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