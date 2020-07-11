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新型コロナ　鹿児島市で新たに１人　20代男性

(2020/07/11 17:08)
南日本新聞ニュース
　鹿児島市は１１日、新型コロナウイルスの感染者が新たに１人確認されたと発表した。２０代男性で、天文館のショーパブで発生したクラスター（感染者集団）との関連は確認されていない。県内の感染者は１３３人となった。

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