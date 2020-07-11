肥薩線吉松－隼人が終電を繰りあげ

(2020/07/11 17:42)

ＪＲ九州は１１日、大雨が見込まれるため、肥薩線吉松－隼人の最終列車を繰り上げる。上りは隼人午後６時３４分発吉松行き、下りは吉松午後６時６分発隼人行きが最終となる。吉都線は、上り吉松午後５時２２分発都城行き、下りは都城午後５時３９分発吉松行きが最終。