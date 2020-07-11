鹿児島県民　夏のボーナス「生活費補てん」６割超　新型コロナ影響

(2020/07/11 20:00)

鹿児島銀行と九州経済研究所（ＫＥＲ、鹿児島市）は、鹿児島県民の２０２０年夏のボーナスの使い道に関する調査結果をまとめた。複数回答で「生活費の補てん」が前年調査より６．３ポイント減の６３．６％で最多。新型コロナウイルスによる先行きの不透明感から、生活防衛意識が一段と強まっている。調査は６月中旬、県内の本支店窓口を訪れた人を対象に実施。賞与が支給される家庭の５２７人が回答した。「貯蓄・資産形成」は５１．１％で、前年に比べ１ポイント増。一方、「旅行・レジャー費」は１６．２％（前年比２８．７ポイント減）、贈答品や飲み会などの「交際費」は１８．７％（同１１．４ポイント減）、「外食費」は１１．８％（同８．２ポイント減）となり、新型コロナの影響で不要不急の消費を避ける傾向が見られた。今夏の賞与が、前年と比較して「変わらない」と答えたのは６０．６％で最も多く、次いで「減りそう（減った）」「やや減りそう（減った）」が２７．４％、「増えそう（増えた）」「やや増えそう（増えた）」は１２．０％だった。ＫＥＲは「新型コロナの影響の長期化に備え、半年から１年程度先の生活のために現預金を残しておきたいという思いから、使い道を決めかねている人も多いのでは」と分析した。