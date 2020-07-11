新型コロナ　新たに指宿市の男女４人　感染者１３７人に　鹿児島県発表

(2020/07/11 18:05)

鹿児島県は１１日、新型コロナウイルスの感染者を新たに４人確認したと発表した。いずれも指宿市の６０〜８０代の男女。天文館で発生したクラスター（感染者集団）との関連は確認されていない。同日の県内の新たな感染者は計５人。これまでの県内の感染者は１３７人となった。