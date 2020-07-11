鹿児島Ｕ連勝ならず、今治に１－１

(2020/07/11 18:13)

シュートを放つ鹿児島ＵのＭＦ三宅＝ありがとうサービス夢．スタジアム

サッカーＪ３鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）は１１日、愛媛県のありがとうサービス．夢スタジアムで今治と対戦し、１－１で引き分けた。通算成績は１勝１敗１分け。後半１１分、ＭＦ五領のパスをＭＦ牛之浜が流し込み先制点を決めた。ＧＫ大西が再三好セーブを見せたが、４０分に同点に追いつかれた。鹿児島Ｕの次戦は１５日午後７時から、鹿児島市の白波スタジアムで鳥取と戦う。