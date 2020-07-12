７月１４日「県民の日」　文化施設無料、御楼門ライトアップ開始

(2020/07/12 13:00)

１４日は鹿児島県が定めた「県民の日」。２回目の今年も文化施設が入館無料となる。県は同日、記念動画をホームページで公開。鹿児島市の鹿児島城御楼門の夜間ライトアップも始める。１４日に無料となるのは、県の７施設と５市町１２施設、民間の１美術館。松下美術館（霧島市）は同日、長島美術館（鹿児島市）は１５～２０日に入館料を一部割り引く。西之表市は「種子島鉄砲まつり」を開催予定だった８月２２、２３日に種子島開発総合センター鉄砲館を無料開放する。１４日の入館無料施設は次の通り。新型コロナウイルスの影響により変更する場合がある。【鹿児島市】黎明館、県立博物館プラネタリウム、市立美術館、ふるさと考古歴史館、西郷南洲顕彰館、旧鹿児島紡績所技師館（異人館）、維新ふるさと館【出水市】出水麓歴史館・武家屋敷「竹添邸」「税所邸」、クレインパークいずみ【指宿市】フラワーパークかごしま、岩崎美術館【霧島市】上野原縄文の森、国分郷土館、隼人歴史民俗資料館、隼人塚史跡館【奄美市】奄美パーク【湧水町】霧島アートの森【中種子町】町立歴史民俗資料館【屋久島町】屋久島環境文化村センター【瀬戸内町】加計呂麻島展示・体験交流館