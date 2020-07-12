【交通情報・午前１０時半現在】

(2020/07/12 10:43)

ＪＲ九州によると、１１日夕から運転を見合わせていた肥薩線吉松－隼人は１２日午前９時ごろ、運転を再開した。南国交通によると、都市間高速バスの福岡線（さくらじま号）は、大雨による九州自動車道の通行止めの影響で、鹿児島発福岡行きが午後１時５５分〜午後３時５５分までの３便、福岡発鹿児島行きが午後１時３２分〜午後５時３２分までの５便が運休する。