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新型コロナ　新たに南九州市の女性２人　感染者１４５人に　鹿児島県発表

(2020/07/12 18:00)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県は１２日、新型コロナウイルスの感染者を新たに２人確認したと発表した。南九州市の１０、２０代女性で、鹿児島市天文館のショーパブで発生したクラスター（感染者集団）関連。同日の県内の新たな感染者数は計８人で、累計感染者数は１４５人となった。

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