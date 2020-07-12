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鹿児島知事選　塩田氏が当選確実

(2020/07/12 22:51)
南日本新聞ニュース
　任期満了に伴う鹿児島県知事選挙は１２日投開票され、無所属新人で前九州経済産業局長の塩田康一氏（５４）の当選が確実となった。
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