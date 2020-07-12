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鹿児島県議補選薩摩川内市区　鶴薗氏が返り咲き

(2020/07/12 22:59)
南日本新聞ニュース
　田中良二氏（６３）の辞職に伴う鹿児島県議会議員薩摩川内市区の補欠選挙（定数１）は１２日投開票され、無所属元職の鶴薗真佐彦氏（６６）が接戦を制し、返り咲きを果たした。
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