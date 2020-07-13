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鹿屋民家殺人、容疑男を逮捕

(2020/07/13 00:57)
南日本新聞ニュース
　今年３月、鹿屋市吾平町で会社員男性＝当時（５５）＝が自宅で殺害された事件で、県警捜査本部は１３日、殺人の疑いで、同市新川町の会社員男（４６）を逮捕した。
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