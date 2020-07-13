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肥薩おれんじ鉄道　全線で運転見合わせ

(2020/07/13 10:43)
南日本新聞ニュース
　肥薩おれんじ鉄道によると、１３日午前８時５分ごろ、西出水－出水で、電気設備の故障が発生し、川内－水俣の運転を見合わせた。再開のめどは立っていない。既に水俣－八代は大雨による災害で運休しており、全線で運転見合わせとなった。
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