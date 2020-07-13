東九州道の通行止め 午後５時で解除へ
(2020/07/13 15:11)
- 東九州道の通行止め 午後５時で解除へ (07/13 15:11)
- 小児救急搬送２４時間体制に 霧島市医療センター (07/13 13:00)
- 肥薩おれんじ鉄道 川内－水俣の運転再開 (07/13 11:09)
- 面接試験の心得学ぶ 鹿児島女子高生が就活セミナー (07/13 11:00)
- 肥薩おれんじ鉄道 全線で運転見合わせ (07/13 10:43)
- 新型コロナ ショーパブクラスター計１１０人に １２日、鹿児島県内新たに８人の感染確認 (07/13 10:00)
- 都城歴史資料館がリニューアル (07/13 10:00)
- 鹿児島県知事に塩田氏 初当選 現職ら７人の混戦制す (07/13 09:00)
- 「なかまっち」など、３職場職員が合同避難訓練 鹿児島市 (07/13 09:00)
- 種子島高校、２年連続最優秀賞 １９年度県乳質向上共励会 (07/13 08:00)
- 甘くて柔らか パイナップル、収穫シーズン 南大隅 (07/13 06:30)
- 鹿屋民家殺人、容疑男を逮捕 (07/13 00:57)
- 「２人」迎える準備着々 若き薩摩の群像、改修始まる 鹿児島 (07/12 23:00)
- 鹿児島県議補選薩摩川内市区 鶴薗氏が返り咲き (07/12 22:59)
- 鹿児島知事選 塩田氏が当選確実 (07/12 22:51)
- 「カブトムシの力だめし」人気 鹿児島県立博物館 (07/12 22:30)
- 川内川あらし 世界遺産登録めざす協議会発足 薩摩川内 (07/12 22:00)
- 書斎ダイニング、店ではスマホ注文…コロナに向き合う「新しい住宅・システム」 県内企業製品に注目集まる (07/12 21:21)
- 諏訪之瀬島の御岳が爆発 (07/12 21:00)
- 東郷土人形作りに挑戦 薩摩川内・東郷学園 (07/12 20:30)
- 自転車の街ネットでPR 南さつま推進協「バイクロア」初参加 (07/12 20:00)
- 新型コロナ 新たに南九州市の女性２人 感染者１４５人に 鹿児島県発表 (07/12 18:00)
- 新型コロナ 鹿児島市、新たに６人感染確認 県内１４３人 (07/12 17:08)
- 鹿児島知事選 期日前投票率 最高１３．９２％ １０日現在 (07/12 13:00)
- ７月１４日「県民の日」 文化施設無料、御楼門ライトアップ開始 (07/12 13:00)
- 鹿児島聾学校で移動博物館 はく製・標本に興味津々 (07/12 12:00)
- 新型コロナ 指宿市６０－８０代の４人、集団感染か １１日発表、クラスター関連なし 鹿児島県内計１３７人に (07/12 11:00)
- 「快適な家」とは… 専門学校生が実家を基に表現 鹿児島市 (07/12 11:00)
- 【交通情報・午前１０時半現在】 (07/12 10:43)
- 高校生と合同練習、軽快にスピード走／出水チーム (07/12 10:00)