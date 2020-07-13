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東九州道の通行止め　午後５時で解除へ

(2020/07/13 15:11)
南日本新聞ニュース
　西日本高速道路によると、大雨の影響で１０日夕から不通となっていた東九州自動車道の末吉財部インターチェンジ（ＩＣ）〜国分ＩＣの通行止めは、１３日午後５時で解除される見通しになった。
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