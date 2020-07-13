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新型コロナ　鹿児島市で新たに４人　クラスター関連2人

(2020/07/13 17:06)
南日本新聞ニュース
　鹿児島市は１３日、新型コロナウイルスの感染者が新たに４人判明したと発表した。このうち天文館のショーパブで発生したクラスター（感染者集団）関連は２人で、計１１２人。県内の感染確認は１４９人。

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