新型コロナ　姶良市で４０代男性感染　鹿児島県発表　

(2020/07/13 17:57)

鹿児島県は１３日、新型コロナウイルスの感染者を新たに１人確認したと発表した。姶良市の４０代男性で、鹿児島市のショーパブで起きたクラスター（感染者集団）との関連は確認されていない。同日の県内の新たな確認は計５人で、累計感染確認は１５０人。