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第38回南日本女流美術展

(2020/07/14 10:08)
南日本新聞ニュース
前売り券発売中

◇とき　８月８日（土）～１６日（日）

※８日は午後２時開場。１１日（火）は休館

◇ところ　鹿児島市の黎明館

◇作品搬入　８月１日（土）、２日（日）午前１０時～午後５時

◇搬入場所　黎明館搬入口

◇入場料　一般前売り券４００円（当日６００円）、高校生以下無料

◇前売り券発売所　山形屋、高木画荘、集景堂、大谷画材、南日本新聞販売所（一部除く）など

主催　南日本新聞社
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