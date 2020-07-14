第38回南日本女流美術展
(2020/07/14 10:08)
前売り券発売中
◇とき ８月８日（土）～１６日（日）
※８日は午後２時開場。１１日（火）は休館
◇ところ 鹿児島市の黎明館
◇作品搬入 ８月１日（土）、２日（日）午前１０時～午後５時
◇搬入場所 黎明館搬入口
◇入場料 一般前売り券４００円（当日６００円）、高校生以下無料
◇前売り券発売所 山形屋、高木画荘、集景堂、大谷画材、南日本新聞販売所（一部除く）など
主催 南日本新聞社
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