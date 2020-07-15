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新型コロナ　鹿児島市で新たに４０代男性感染確認　東京からの知人と行動

(2020/07/15 17:46)
南日本新聞ニュース
　鹿児島市は１５日、新型コロナウイルスの感染者を新たに１人確認したと発表した。４０代男性で、東京から訪れた知人と行動を共にした後、発熱やせきなどの症状が出た。知人にも症状があるという。県内の感染確認は計１５６人。

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