新型コロナ　枕崎市２０代と姶良市３０代、新たに２人感染確認　計１５８人に　鹿児島県発表

(2020/07/15 18:03)

鹿児島県は１５日、新型コロナウイルスの感染者を新たに２人確認したと発表した。姶良市の３０代男性と枕崎市の２０代男性。枕崎の男性は、鹿児島市天文館のショーパブで発生したクラスター（感染者集団）関連。同日の県内の新たな確認は計３人で、累計感染確認は１５８人となった。