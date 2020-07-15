新型コロナ 枕崎市２０代と姶良市３０代、新たに２人感染確認 計１５８人に 鹿児島県発表
(2020/07/15 18:03)
- 新型コロナ 枕崎市２０代と姶良市３０代、新たに２人感染確認 計１５８人に 鹿児島県発表 (07/15 18:03)
- 新型コロナ 鹿児島市で新たに４０代男性感染確認 東京からの知人と行動 (07/15 17:46)
- 離島の植物、持ち帰りダメ 農水省防疫所鹿児島支所、夏休み前に呼び掛け強化 (07/15 13:00)
- 【新型コロナ】保健室のカーテン裏側消毒を トイレにも感染リスク 学校、保護者の連携が重要 鹿児島大医学部・根路銘教授に聞く (07/15 11:30)
- 〈知らんかった！！〉郷土菓子「ふっかん」 味のルーツは琉球だった！？ 鹿児島県霧島市 (07/15 11:15)
- 50周年ラベルに採用「かたじけない」でござる！ 「るろうに剣心」と鹿児島の焼酎がコラボ (07/15 11:00)
- ツルの生態、熱心に学ぶ 出水・高尾野小 (07/15 11:00)
- 新型コロナ 鹿児島県内新たに５人感染確認 １人はクラスター関連 指宿の濃厚接触者４人は陰性 １４日発表 (07/15 10:30)
- 「薬師どん」スッキリ 住民らが清掃、無病息災祈る 曽於・大路集落 (07/15 10:00)
- 「救急車購入に役立てて」 鹿児島市に１０００万円寄付 (07/15 09:00)
- 「いるかの時間」試験的再開 座席半分、時間も５分短縮 かごしま水族館 (07/15 08:00)
- 手作りマスクに感謝 歌や和太鼓演奏披露 薩摩川内の保育園、美容組合員を招待 (07/14 23:00)
- 「３年生に区切を」 無観客で８競技に汗 日置地区中学総体 (07/14 22:30)
- 不明の新聞配達員か 万之瀬川河川敷に遺体 南さつま市 (07/14 22:00)
- 高校生商業研究発表大会 鹿児島南が最優秀賞 リモートで開催 (07/14 21:00)
- 「ココラボゼミ」共生・協働議論 鹿児島市 (07/14 20:30)
- アジアのベストレストラン 瀬戸内出身・高田シェフ１０位 大阪で仏料理店「奄美の食材発信したい」 (07/14 20:00)
- 新型コロナ 鹿屋市２０代と南九州市４０代、新たに２人感染確認 鹿児島県内計１５５人に (07/14 18:00)
- 新型コロナ 鹿児島市、新たに３人感染確認 ショーパブクラスター関連ゼロ (07/14 17:01)
- 火星探査機搭載Ｈ２Ａロケット打ち上げ延期 (07/14 15:54)
- 「ゲンセン霧島」認定を募集 地域発、食の魅力発信 推進協 (07/14 13:00)
- 「３年生に集大成の場を」 ３２種目練習成果競う 出水地区中学陸上大会 (07/14 11:00)
- 新型コロナ 鹿児島県内計１５０人に うちショーパブクラスター関連計１１２人 １３日、新たに５人感染確認 (07/14 10:30)
- 手作りしそジュース今年も 限定５００本販売 薩摩川内・大馬越地区協 (07/14 10:00)
- 鹿児島県知事当選の塩田氏 県都再開発見直し示唆 新体育館や本港区「県民の意見聞く」 (07/14 09:00)
- 「コロナ対策に役立てて」 ＩＨＩが十島村にオゾン発生器寄贈 (07/14 09:00)
- 旬のマンゴー、甘さアピール 指宿でＪＡ品評会 (07/14 08:00)
- Ｈ２Ａ、１５日早朝打ち上げ ＵＡＥの火星探査機搭載 種子島宇宙センター (07/14 06:30)
- 龍郷町役場、大島紬装う 外壁に伝統柄、華やかさ演出 (07/13 23:00)
- 阿久根市、長島町が県建設業協会出水支部と災害時応急対策で協定 (07/13 22:30)