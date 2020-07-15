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国道２２０号　１６日に通行止め解除

(2020/07/15 20:03)
南日本新聞ニュース
　大隅河川国道事務所は１６日午前６時、大雨の影響で６日朝から不通となっていた国道２２０号古江バイパス（鹿屋市花岡町－垂水市新城）の通行止めを解除する。
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