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新型コロナ　鹿児島市で新たに３０代女性の感染確認 １６日夕発表

(2020/07/16 17:09)
南日本新聞ニュース
　鹿児島市は１６日、新型コロナウイルスの感染者を新たに１人確認したと発表した。３０代女性で、１５日に感染が確認された市内の４０代男性との接触者。クラスター（感染者集団）との関連は確認されていない。県内の感染確認は計１５９人。

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