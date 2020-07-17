ＪＲ磯新駅に県産材活用を　県林材協など要望

(2020/07/17 13:00)

要望書を手渡す柴立鉄彦会長（右）＝鹿児島市の藤安醸造

鹿児島県林材協会連合会と県木材利用推進運動協議会は１６日、鹿児島市磯地区で計画されるＪＲ新駅に、県産材の利用を求める要望書を提出した。同連合会の柴立鉄彦会長（７２）らが鹿児島市の藤安醸造を訪れ、磯新駅設置協議会の藤安秀一会長（６６）に手渡した。要望書では磯新駅の整備に、利用可能な時期を迎えた県産のスギやヒノキを活用するよう求めた。柴立会長は「県産材をふんだんに使って、目の前に広がる世界文化遺産に合う駅舎にしてほしい」と話した。東京都で３月に開業した高輪ゲートウェイ駅でも木材が使われたことなどを指摘。藤安会長は「県のために必要だと思う。前向きに取り組みたい」と話した。要望書は同日、ＪＲ九州にも提出した。