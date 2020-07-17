ＪＲ磯新駅に県産材活用を 県林材協など要望
(2020/07/17 13:00)
鹿児島県林材協会連合会と県木材利用推進運動協議会は１６日、鹿児島市磯地区で計画されるＪＲ新駅に、県産材の利用を求める要望書を提出した。同連合会の柴立鉄彦会長（７２）らが鹿児島市の藤安醸造を訪れ、磯新駅設置協議会の藤安秀一会長（６６）に手渡した。
要望書を手渡す柴立鉄彦会長（右）＝鹿児島市の藤安醸造
要望書では磯新駅の整備に、利用可能な時期を迎えた県産のスギやヒノキを活用するよう求めた。柴立会長は「県産材をふんだんに使って、目の前に広がる世界文化遺産に合う駅舎にしてほしい」と話した。
東京都で３月に開業した高輪ゲートウェイ駅でも木材が使われたことなどを指摘。藤安会長は「県のために必要だと思う。前向きに取り組みたい」と話した。要望書は同日、ＪＲ九州にも提出した。
- ＪＲ磯新駅に県産材活用を 県林材協など要望 (07/17 13:00)
- ＣＡ流マナー、生徒らに伝授 長島・鷹巣中学校 (07/17 11:00)
- 住宅街に狩猟用わな やめて 猫受難、戻ってこない左脚 鹿児島市 (07/17 10:24)
- 「ＧｏＴｏ」今じゃないでしょ 「心から歓迎できぬ」「リスク大きい」 コロナ感染拡大、鹿児島県内観光関係者から不安の声 (07/17 10:02)
- 古里・曽於の小中高校へマスク寄贈 福岡の会社役員 (07/17 10:00)
- 旅費差額着服問題 屋久島町長を詐欺などの疑いで書類送検 鹿児島県警 (07/17 09:45)
- 新型コロナ ２児童含む新たに４人感染確認 １６日発表、ショーパブ関連は鹿児島県内計１１６人に (07/17 09:15)
- 速く走るこつ、鶴翔高生が伝授 阿久根・田代小 (07/17 09:00)
- 曽我どんの傘焼き、今年は神事のみ (07/17 08:00)
- 若手作家８人、みずみずしい感性の作品展 鹿児島市のギャラリー (07/17 06:30)
- 遺体は不明配達員 南さつま・万之瀬川 (07/16 23:01)
- 緑鮮やかオクラ最盛期 生産量日本一・指宿 (07/16 23:00)
- 熱中症対策キットを小中学校へ寄付 市来愛友会 (07/16 22:30)
- キスリング展、感染症対策に腐心 １７日から鹿児島市立美術館 (07/16 22:00)
- 水ロケット作り楽しむ 西之表・伊関小学校 (07/16 21:00)
- 高齢者の生活、児童が疑似体験 曽於・恒吉小 (07/16 20:30)
- ホオズキ１０００本鮮やか 薩摩川内の福祉作業所 (07/16 20:00)
- 新型コロナ 重症の８０代男性快方に (07/16 18:35)
- 新型コロナ 志布志市の１０代男性と１０歳未満男児ら新たに３人 計１６２人に 鹿児島県発表 (07/16 17:57)
- 新型コロナ 鹿児島市で新たに３０代女性の感染確認 １６日夕発表 (07/16 17:09)
- ６月４日爆発 桜島の噴煙、９５００メートル超か 過去最大級と気象庁解析 (07/16 16:30)
- 太陽光、風、水素が動力 プラごみ問題啓発船が鹿児島湾に停泊 世界一周の途中でコロナ待機 (07/16 13:30)
- 「ピリ辛だけど優しい味」 岡澤セオン選手のパンチの効いた手作りカレー 大雨復旧支援で提供 鹿児島県鹿屋市 (07/16 13:00)
- 新型コロナ ショーパブクラスター関連以外も急増 鹿児島県内７月感染者数の２割強 無症状者が拡大要因か (07/16 12:30)
- コロナの夏・熱中症予防へ手作りボトル入れを贈呈 湧水町商工会 (07/16 11:00)
- 夏の音楽祭に合わせ、赤いト音記号 今年も鮮やか 霧島・牧園 (07/16 10:00)
- 新型コロナ 鹿児島県内新たに３人感染確認 クラスター関連は１人、計１１４人に １５日発表 (07/16 09:40)
- 南さつまの特産ギフト販売 観光協会の加工業者ら ８月末まで (07/16 09:00)
- 世界平和の願いを込めて石けんづくり 鹿児島市のグループホーム (07/16 08:00)
- コロナ対策取り組み店にポスター掲示 鹿児島市天文館商店街 (07/16 06:30)